Динамо минимально бьет Шахтер на своем поле

Киевское Динамо в матче 3-го тура УПЛ на НСК Олимпийский приняло 3 очка в игре с донецким Шахтером.

Динамо – Шахтер – 1:0

Голы: Вербич 65′.

Динамо: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 72), Буяльский (Че Че, 82), Шепелев (Гармаш, 63), Вербич, Цыганков, Беседин.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко, Степаненко (Фернандо, 76), Алан Патрик, Тайсон (Тотовицкий, 84), Марлос, Коваленко (Майкон, 90), Мораес.

Динамо и Шахтер встречались на НСК Олимпийский в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги.

Матч активнее начал Шахтер. В первые 10 минут встречи горняки тотально контролировали игру, причем на половине поля динамовцев. Однако, первый острый момент создали именно подопечные Хацкевича – Кадар сбросил на Вербича, где словенец головой пробил рядом с дальней штангой.

Горняки сразу ответили двумя ударами, но в обоих случаях они были заблокированы защитой Динамо. Активно действовали у киевлян Вербич и Цыганков. Первый отдал разрезной пас на украинца и хавбек выходил один на один с Пятовым, но голкипер выиграл дуэль. В итоге первая половина встречи завершилась нулями.

Старт второго тайма затянулся на несколько минут, так как фанаты Динамо забросали поле туалетной бумагой. После того, как матч возобновили Цыганков выходил один на один с Пятовым, однако Исмаили ценой желтой карточки отвел угрозу от своих ворот.

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Счет в матче открыли киевляне аж на 64-й минуте. После подачи со штрафного в исполнении Цыганкова Вербич выиграл верховую борьбу и отправил головой мяч в сетку ворот горняков.

Шахтер сразу активизировался. Удар Марлоса парировал Бойко. Позже Алан Патрик упал в штрафной выпрашивая пенальти, но Можаровский не отреагировал.

В итоге Динамо снова минимально обыграло Шахтер и стало единоличным лидером чемпионата.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

Фото: УНИАН.