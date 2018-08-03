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Динамо — Шахтер: букмекеры назвали фаворита

Динамо на стадионе НСК Олимпийский примет Шахтер в матче 3-го тура УПЛ.

Киевское Динамо в пятницу, 3 августа, проведет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором бело-синие сыграют на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера.

Читайте: Где смотреть Динамо – Шахтер

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Динамо дают коэффициент 3.40. Успех горняков оценивается в 2.20. Ничейный результат встречи – 3.25.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 20:00.

Кстати, стало известно, что УПЛ официально вернула Золотой матч.

Фото: FC Dynamo KyivFC Shakhtar Donetsk.

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