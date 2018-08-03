Динамо — Шахтер: букмекеры назвали фаворита

Динамо на стадионе НСК Олимпийский примет Шахтер в матче 3-го тура УПЛ.
Киевское Динамо в пятницу, 3 августа, проведет матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором бело-синие сыграют на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера.
Читайте: Где смотреть Динамо – Шахтер
По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Динамо дают коэффициент 3.40. Успех горняков оценивается в 2.20. Ничейный результат встречи – 3.25.
Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 20:00.
Кстати, стало известно, что УПЛ официально вернула Золотой матч.
Фото: FC Dynamo Kyiv, FC Shakhtar Donetsk.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+