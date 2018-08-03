Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер на Фактах ICTV в пятницу, 3 августа, в 19:00.

Киевское Динамо и донецкий Шахтер сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча 3-го тура украинской Премьер-лиги в пятницу, 3 августа, в 19:00.

Динамовцы несмотря на три подряд победы в сезоне, не могут похвастаться стабильной игрой. Многие вопросы оставила игра с Ворсклой, а в матче со Львовом подопечные Хацкевича штамповали не голы, а полумоменты и нереализованные шансы. Игра с Шахтером в Суперкубке, победу в которой, Динамо скорее выгрызло, – тоже особо не порадовала фанов киевлян.

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Команда Фонсеки уверенной игрой на старте сезона похвастаться тоже не может. Блеклая игра в матче с Десной и разгром новичка УПЛ киевского Арсенала – не показатель.

В обоих команд нет дисквалифицированных игроков накануне матча, а вот после травмы у киевлян восстанавливается Николай Шапаренко, а у горняков по индивидуальной программе тренируются аж четверо футболистов – Дентиньо, Иван Ордец, Сергей Кривцов и Кайоде.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Паулу Фонсеки. На победу Динамо дают коэффициент 3.40. Успех горняков оценивается в 2.20. Ничейный результат встречи – 3.25.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Шахтер – 0:1