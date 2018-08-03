WBA признала Усика лучшим боксером месяца

WBA назвала лучшего боксера мира по итогам июля независимо от весовой категории.
World Boxing Association назвала лучшего боксера по итогам июля.
Об этом сообщается на сайте WBA.
Награда досталась абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику.
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Напомним, в июле украинец победил Мурата Гассиев в финале WBSS. Усик выиграл решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.
На данный момент Усик является обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.
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