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Усик: Если идти, то в президенты

Украинский боксер Александр Усик заявил, что не собирается идти в политику, потому что ему это не интересно.

Об этом Усик заявил в эфире 112 канала.

Читайте: WBA признала Усика лучшим боксером месяца

– На данный момент мне это неинтересно. Я один ничего не изменю. Я не хочу, чтобы мои фанаты разочаровались в чем-то. Если идти, то в президенты. Но я молодой, мне еще нельзя. Я еще боксирую, – добавил спортсмен.

Ранее Факты ICTV писали, что  Александр Усик написал стихотворение на украинском языке об Украине накануне боя с Бриедисом.

Фото: Getty Images

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