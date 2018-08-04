Заря и Черноморец расписали мировую

В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря принимала одесский Черноморец.

Заря – Черноморец – 1:1

Голы: Рафаэль Ратао, 23 – Савченко, 59.

Заря: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Сваток, Каменюка, Силас, Гордиенко, Караваев, Харатин (Арвеладзе, 54), Кабаев (Хомченовский, 63), Рафаэль Ратао (Леднев, 80).

Черноморец: Литовченко, Ярмоленко (Трубочкин, 84), Грачев, Рыжук, Романюк, Карноза (Савченко, 90), Смирнов, Чорний, Бабенко, Шторкин, Леонов (Татарков, 82).

Луганская Заря принимала на Славутич-Арене в Запорожье одесский Черноморец. Хозяева завладели инициативой с первых минут и прогнозируемо открыли счет во встрече. Рафаэль Ратао с подачи Арваладзе головой отправил мяч в правый угол ворот Литовченко. После пропущенного подопечные Червенкова сразу же побежали в контратаку, однако у них мало что получалось.

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Гости ответили взятием ворот на 59-й минуте. Савченко классным ударом сравнял счет со штрафного без шансов для голкипера. Концовка матча осталась за Зарей, однако выйти победителем встречи подопечным Вернидуба не повезло – круглый упорно не шел больше в сетку ворот Литовченко.

Заря и Черноморец завершили встречу со счетом 1:1 и набрали по одному очку в турнирной таблице.

В другом матче УПЛ, который состоялся 4 августа, полтавская Ворскла на Арене Львов минимально обыграла футбольный клуб Львов. Гол на свой счет записал бразилец Карека на 83-й минуте.

Напомним, киевское Динамо в матче 3-го тура УПЛ на НСК Олимпийский взяло 3 очка в игре с донецким Шахтером.

Фото: ФК Зоря.