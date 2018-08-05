Украинский вратарь Реала поразил своей игрой в матче против Ювентуса

Вратарь Реала украинец Андрей Лунин вышел на последние 30 минут товарищеского матча против Ювентуса, став одним из героев матча, сохранив для своей команды победу – 3:1.

Лунин сделал три шикарных сейва. Это не осталось незамеченным болельщиками, которые уже предлагают выгнать Касилью и оставить на его место Андрея.

В соцсетях фанаты восхищаются игрой украинца.

– Лунин и Винисуиус очень впечатлили. Украинец уже лучше Касильи, – пишет Zee_Madridistaa.

– Лунин был очень хорош. Конечно, он еще молод и ему надо работать, но я вижу его основным вратарем на матчи Кубка, – LegendOfSandy.

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– Прямо сейчас он – лучший вратарь Реала, – Cr7yogendra.

– Могу смело утверждать, что Лунин лучше Кейлор, – Matias_Sierra7.

– По этому матчу Лунин произвел впечатление. У него должно быть больше игрового времени, чем у Касильи, – prateek1793.

– Я бы оставил украинца вторым вратарем, а Касилью продал бы, – PSorrado.



Напомним, ранее Реал показал тренировку Лунина в шторм.

Фото: tribuna.com.