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457 дней без секса: теннисистка Бушар поделилась снимком

Лучшая теннисистка Канады Эжени Бушар в социальной сети Instagram показала интересный снимок.

Лучшая теннисистка Канады Эжени Бушар в социальной сети Instagram показала интересный снимок, сделанный, скорее всего, в музее.

На нем спортсменка обнимает статую человека, у которого нет головы, рук и ног.

Читайте: Девушка-мозаика: легкоатлетка, которая сводит с ума одним взглядом

“457 день без секса”, – подписала фотографию Эжени, добавив, что это шутка.

Сейчас 24-летняя Бушар занимает 129-е место в рейтинге WTA, а также является первой ракеткой Канады.

Ранее девушка чемпиона Формулы-1 обнажилась у фонтана.

Фото: Instagram/geniebouchard

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