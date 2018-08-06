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Названа точная дата боя Усик – Белью

Промоутер британца Тони Белью Эдди Хирн назвал дату боя с Александром Усиком.

Стала известна дата проведения поединка Александра Усика против Тони Белью.

Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября. Об этом сообщает IFL TV.

Читайте: Чувственное стихотворение Усика об Украине

В этот же день свой бой проведет другой украинский боксер Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе.

К слову, WBA признала Усика лучшим боксером месяца.

Фото: K2 Promotions. 

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