Названа точная дата боя Усик – Белью

Промоутер британца Тони Белью Эдди Хирн назвал дату боя с Александром Усиком.
Стала известна дата проведения поединка Александра Усика против Тони Белью.
Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы британца Белью, заявил, что бой состоится 10 ноября. Об этом сообщает IFL TV.
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В этот же день свой бой проведет другой украинский боксер Сергей Деревянченко, который сойдется с американцем Дэниелем Джейкобсом за вакантный титул IBF в среднем весе.
К слову, WBA признала Усика лучшим боксером месяца.
Фото: K2 Promotions.
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