Талисманом английского клуба стал бойлер

Английский клуб Вест Бромвич Альбион получил самого странного маскота в истории английского футбола.

Английский футбольный клуб Вест Бромвич представил новый талисман команды. Им стал бойлер для нагрева воды.

Новый маскот команды развлекал болельщиков на матче английского Чемпионшипа против Болтона (1:2), который стал для Вест Бромвича дебютным во втором по силе английском дивизионе после вылета из Премьер-лиги.

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Реакция болельщиков дроздов на появление нового талисмана команды неоднозначна. Кто-то называет бойлер самым крутым маскот в истории английского футбола, а кто-то наоборот считает его ужасным. Что ж, у каждого свое чувство юмора. Но в основном отзывы одобряют.

– Единственная позитивная вещь в сегодняшнем матче – это то, что теперь у нас лучший маскот в лиге, – написал в Twitter болельщик Джек Коркоран.

– Современный футбол – это мусор! Вместо того чтобы придумать опасного зверя, который запугивал бы соперников и нравился детям, Вест Бромвич создал человека-бойлера, – критикует клуб еще один его поклонник.

Кстати, у нового маскота Вест Бромвича тоже есть своя страница в Twitter.

Ранее Twitter итальянской Ромы безжалостно потроллил игрока Барселоны.