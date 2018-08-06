PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Талисманом английского клуба стал бойлер/

Талисманом английского клуба стал бойлер

Английский клуб Вест Бромвич Альбион получил самого странного маскота в истории английского футбола.

Английский футбольный клуб Вест Бромвич представил новый талисман команды. Им стал бойлер для нагрева воды.

Новый маскот команды развлекал болельщиков на матче английского Чемпионшипа против Болтона (1:2), который стал для Вест Бромвича дебютным во втором по силе английском дивизионе после вылета из Премьер-лиги.

Читайте: Снимите это немедленно! Игроки Манчестер Сити шокировали фанатов нарядом

Реакция болельщиков дроздов на появление нового талисмана команды неоднозначна. Кто-то называет бойлер самым крутым маскот в истории английского футбола, а кто-то наоборот считает его ужасным. Что ж, у каждого свое чувство юмора. Но в основном отзывы одобряют.

– Единственная позитивная вещь в сегодняшнем матче – это то, что теперь у нас лучший маскот в лиге, – написал в Twitter болельщик Джек Коркоран.

– Современный футбол – это мусор! Вместо того чтобы придумать опасного зверя, который запугивал бы соперников и нравился детям, Вест Бромвич создал человека-бойлера, – критикует клуб еще один его поклонник.

Кстати, у нового маскота Вест Бромвича тоже есть своя страница в Twitter.

Ранее Twitter итальянской Ромы безжалостно потроллил игрока Барселоны.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Продавец-зайчик из Железного порта стал звездой интернета
Титаник и Кличко на гондоле: в сети высмеяли непогоду в Киеве (ФОТОЖАБИ)
Лучшие мемы о переходе Роналду в Ювентус
Мокрая форма и танцы: американские копы запустили флешмоб #Lipsyncbattle
Выпал с 9 этажа: мужчина поймал собаку на лету
Девушка застряла головой в выхлопной трубе пикапа
Вместо батута: хаски играется с огромной свиньей
Боже, благослови Америку! Как Трамп забыл слова патриотической песни
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка