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Украинского тренера уволили через Facebook

Денис Колчин уволен с поста главного тренера винницкой Нивы.

После матча Нивы против Вереса главный тренер винничан Денис Колчин потерял свой пост. Об этом сообщил президент Нивы Василий Вовк на своей странице в Facebook.

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– Спасибо за работу, Денис Борисович! Вы уволены, – написал Волк.

Вероятно, причиной увольнения стали неутешительные результаты в стартовых трех турах Второй лиги. В активе команды всего 2 набранные очка.

Денис Колчин возглавил Ниву в сентябре 2017 года. Под его руководством команда заняла 3-е место в прошлом розыгрыше второй лиги.

Ранее Факты ICTV писали, что полузащитник киевского Динамо Дерлис Гонсалес перешел в бразильский Сантос.

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