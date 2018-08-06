Украинский уик-энд: Малиновский создал шедевр, а Селезнев взял Суперкубок Турции

В активе украинских сборников на прошлой неделе завоевания Суперкубка Турции, гол в Бельгии и суперсэйв на американском побережье.

Голкипер сине-желтых Андрей Лунин провел уже второй матч в составе мадридского Реала. На этот раз сливочные в рамках International Champions Cup встречались с туринским Ювентусом. Игра состоялась в американском городе Ландовер (штат Мэриленд, США). В матче Лунин вышел на замену на 64-й минуте при счете 3:1 в пользу мадридцев.

За отведенное на поле время, украинский кипер сделал несколько хороших сейвов и во втором своем матче подряд за Реал оставил свои ворота в неприкосновенности, чем произвел фурор в испанских болельщиков.

Форвард сборной Украины по футболу Евгений Селезнев стал героем поединка за Суперкубок Турции. Украинец вышел в стартовом составе Акхисара на матч против Галатасарая. Уже на 5-й минуте гол украинского нападающего вывел Акхисар вперед – 1:0. На 42-й минуте Евгений попал в штангу, а на 79-й стамбульцы сравняли счет и перевели игру в дополнительное время.

Судьба противостояния решилась в серии пенальти. Именно Селезнев реализовал решающий удар в серии 11-метровых и принес своей команде Суперкубок страны. Также Евгений Селезнев был признан лучшим игроком поединка.

5 августа на стадионе Уэмбли Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии победил Челси со счетом 2:0. Дубль в матче на счету испанского форварда Серхио Агуэро. А вот украинский хавбек Александр Зинченко в заявку горожан на игру не попал. Не исключено, что это связано с возможной продажей Зинченко в другой клуб.

Результативным оказался уик-энд для украинцев, которые выступают в чемпионате Бельгии. Гент форварда сборной Украины Романа Яремчука во 2-м туре чемпионата Бельгии едва не уступил Варагему. До последних секунд матча соперники вели в счете 1:0, но команду украинца спас Джонатан Давид, которому ассистировал еще один украинец Игорь Пластун.

Яремчук, как и Пластун матч начали со стартового свистка, но Романа было заменено на 77-й минуте.

Украинский хавбек бельгийского Генка Руслан Малиновский на старте сезона выглядит мощной машиной для забивания голов. Ранее украинец уже успел отличиться в матче Лиги Европы против Фолы и в первом туре против Локерена. А на прошлых выходных хавбек открыл счет в поединке против Сент-Трюйден, в котором играет еще один украинец Роман Безус.

Малиновский создал очередной шедевр со штрафного, метров с 30-ти отправив мяч в девятку. Впрочем, Генк не удержал преимущество. Команда Безуса сумела сравнять счет – 1:1 в итоге.

А вот Евгений Коноплянка получил повреждения приводящей мышцы бедра во время тренировки. Вингер Шальке пропустит остаток предсезонной подготовки, однако эта неприятность не ставит под угрозу старт сезона для украинца. Пропустил еще один спарринг своей команды из-за травмы и Андрей Ярмоленко. Его Вест Хэм встречался с французским Анже. Однако, до стартового матча в АПЛ против Ливерпуля Ярмоленко должен восстановиться.

Ранее Факты ICTV писали, что одноклубники бросили Зинченко на газон и дали пинка.