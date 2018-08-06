PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Я тебя не понимаю: юный украинский шахматист протроллил россиянина/

Я тебя не понимаю: юный украинский шахматист протроллил россиянина

Украинский шахматист Роман Ковальский на детском шахматном турнире в Румынии отказался общаться с соперником из России.

Юный шахматист из Украины Роман Ковальский отказался разговаривать со своим соперником россиянином на русском языке во время турнира.

Читайте: Twitter Ромы безжалостно троллит игрока Барселоны

Об этом сообщает мать юного шахматиста на своей странице в Facebook.

“Рома играл с соперником из России. Он спрашивает Рома: “Какой у тебя рейтинг?” Рома: “I do not understand you” (Я тебя не понимаю) Тот: “Что?!” Рядом сидит молдаванин и говорит русскому: “Он не понимает русский”. Тот: “Как не понимает, он же из Украины”. Рома, после партии мне: “Мама, я так давно мечтал потролить так русских”. P.S. Партию легко выиграл. P.P.S. Кто думает, что это нетолерантно, мне все равно”, – пишет она.

Поступок мальчика вызвал в социальной сети бурную реакцию. Запись уже собрал около 9 тыс. репостов и более 22 тыс. лайков меньше чем за сутки. “Уважение маленьком патриоту! Так держать”, – одобряют поступок мальчика пользователи в комментариях.

Ранее Свитолина прорекламировала Украину в Instagram.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Украинская шахматистка Музычук стала чемпионкой Европы по шахматам
чм по шахматам
Позу-камасутру с логотипа к ЧМ по шахматам воплотили в жизнь
Новый логотип к ЧМ по шахматам сравнили с Камасутрой
5 крутых шахматных партий, которые взорвут мозг
Все делает правильно: предатель Украины шахматист Карякин поддержал Путина
Музычук проиграла чемпионат мира по шахматам
Музычук победила россиянку и вышла в финал чемпионата мира
Украинец Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка