Я тебя не понимаю: юный украинский шахматист протроллил россиянина

Украинский шахматист Роман Ковальский на детском шахматном турнире в Румынии отказался общаться с соперником из России.

Юный шахматист из Украины Роман Ковальский отказался разговаривать со своим соперником россиянином на русском языке во время турнира.

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Об этом сообщает мать юного шахматиста на своей странице в Facebook.

“Рома играл с соперником из России. Он спрашивает Рома: “Какой у тебя рейтинг?” Рома: “I do not understand you” (Я тебя не понимаю) Тот: “Что?!” Рядом сидит молдаванин и говорит русскому: “Он не понимает русский”. Тот: “Как не понимает, он же из Украины”. Рома, после партии мне: “Мама, я так давно мечтал потролить так русских”. P.S. Партию легко выиграл. P.P.S. Кто думает, что это нетолерантно, мне все равно”, – пишет она.

Поступок мальчика вызвал в социальной сети бурную реакцию. Запись уже собрал около 9 тыс. репостов и более 22 тыс. лайков меньше чем за сутки. “Уважение маленьком патриоту! Так держать”, – одобряют поступок мальчика пользователи в комментариях.

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