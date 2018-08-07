Дмитрулин: Все понимают, что Динамо реально пройти Славию

Экс-игрок сборной Украины по футболу Юрий Дмитрулин в комментарии Фактам ICTV поделился ожиданиями от матча Славия – Динамо.

Экс-игрок Динамо и сборной Украины Юрий Дмитрулин поделился ожиданиями от матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо и дал свой прогноз.

— У каждой команды есть сильные и слабые стороны, но нужно смотреть на команду, выделять свою игру. Игрокам следует придерживаться того плана, который предложат тренера. Я думаю, если игроки все правильно выполнят, вот даже как в игре с Шахтером, то все будет хорошо у Динамо в игре со Славией, – сказал Дмитрулин.

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По мнению экс-игрока бело-синих игра с Шахтером в 3-м туре УПЛ на Динамо в этом еврокубковом матче повлиять не должна.

— Я не думаю, что должна сказаться усталость или еще что-то, все же победа дает положительные эмоции и все понимают, что реально пройти Славию и попасть в Лигу чемпионов. Это хороший шанс для всех футболистов, – добавил он.

Также экс-игрок бело-синих уверен, что в матче не стоит ожидать феерии голов.

— Я надеюсь, что Динамо выиграет и верю, что они выиграют, но не думаю, что будет много голов, – отметил футболист.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 20:30.

Фото: ФК Динамо Київ.