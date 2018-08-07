Динамо на последних секундах упустило победу в матче со Славией

В матче 3-го тура квалификации Лиги чемпионов киевское Динамо на выезде сыграло вничью с чешской Славией.

Славия — Динамо – 1:1.

Голы: Гушбауер, 90+4 — Вербич, 82.

Славия: Коларж, Цоуфал, Сикора (Олаинка, 86), Змргал (Балута, 80), Гушбауер, Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Шкода (Тецл, 60), Соучек.

Динамо: Бойко, Сидорчук, Вербич, Морозюк, Циганков (Андриевский, 90+1), Гармаш, Бурда, Буяльский (Шепелев, 68), Беседин, Кадар, Кендзьора.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграло вничью с пражской Славией. Встреча прошла в Праге на стадионе Эден Арена и завершилась со счетом 1:1.

На 82-й минуте Сергей Сидорчук выполнил передачу с правого фланга в штрафную чехов на Беньямина Вербича, который вышел один на один и пробил мимо голкипера Ондржея Коларжа в сетку ворот.

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В компенсированное арбитром время Славия получила право на пенальти, после фола Кендзеры. Йозеф Гушбауер без проблем переиграл голкипера киевлян Дениса Бойко.

Obrázky z prvního poločasu proti Dynamu!

Sledujte sladyn. V 50. minutě zatím stále 0:0. pic.twitter.com/ZS9OWPMP8D — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 7 серпня 2018 р.

Ответный матч пройдет в Киеве 14 августа.

В раунде плей-офф квалификации ЛЧ победитель пары Славия – Динамо встретится с победителем пары Стандард – Аякс. В первом матче команды сыграли вничью 2:2.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо.

Фото: SK Slavia Praha.