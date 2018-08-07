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Славия — Динамо: букмекеры назвали фаворита

Славия на стадионе Эден Арена примет киевское Динамо в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Динамо во вторник, 7 августа, проведет первый матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне на выезде в Праге сыграют против чешской Славии.

По мнению букмекеров фаворитом встречи является подопечные Инджиха Трпишовського. На победу Славии дают коэффициент 2.28. Успех динамовцев оценивается в 3.60. Ничейный исход встречи – 3.00.

Читайте: Где смотреть Славия — Динамо

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 20:30.

Напомним, в швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов 2018/19.

ФотоФК Динамо КиївSK Slavia Praha.

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