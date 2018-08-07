Славия — Динамо. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Славия – Динамо на Фактах ICTV во вторник, 7 августа, в 20:30.

Чешская Славия и киевское Динамо сойдутся на стадионе Эден Арена в Праге в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 2 августа.

В текущем сезоне подопечные Александра Хацкевича еще не пропускали и могут продолжить эту традицию в Чехии. В пятницу киевляне второй раз за сезон обыграли донецкий Шахтер и готовятся стартовать в еврокубках в приподнятом настроении.

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Чехи сыграли в этом сезоне 3 матча и во всех праздновали победу. Главным героем на старте сезона у команды Инджиха Трпишовски является чешский полузащитник Йозеф Гушбауер. Футболист уже отметился тремя забитыми мячами.

Интересные факты

Динамо и Славия ранее никогда между собой не встречались в официальных матчах

В 2000 году Славия в квалификации Лиги чемпионов уступила донецкому Шахтеру по сумме двух матчей (1:0, 0:2)

Славия начала сезон с трех побед подряд с общим счетом 10:1 (над Опавой, Карвиной и Сигмой)

Динамо дважды вылетали из ЛЧ после 3-го раунда квалификации. В 2011-м уступили Рубину, а в прошлом году – Янг Бойз

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи является подопечные Инджиха Трпишовського. На победу Славии дают коэффициент 2.28. Успех динамовцев оценивается в 3.60. Ничейный исход встречи – 3.00.

Прогноз Фактов ICTV

Славия – Динамо – 1:2.