Украинка выиграла забег и вернулась, чтобы помочь упавшей сопернице

Украинская бегунья Наталья Прищепа сделала благородный поступок во время забега на чемпионате Европы.

Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа продемонстрировала настоящое спортивное благородство во время своего забега в квалификации континентального первенства-2018 в Берлине.

Читайте: Я тебя не понимаю: юный украинский шахматист протроллил россиянина

Бельгийка Рене Ейкенс не удержала равновесие в борьбе с француженкой Клавдией Саундерс и упала прямо на дорожку. На тот момент Ейкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, квалифицируемых в полуфинал.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

Бельгийка была настолько расстроена падением, что начала плакать прямо на дорожке, но украинка Прищепа вернулась после финиша, под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и добраться до финиша.

Напомним, Украина завоевала золото чемпионата Европы по синхронному плаванию.