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Украинка выиграла забег и вернулась, чтобы помочь упавшей сопернице

Украинская бегунья Наталья Прищепа сделала благородный поступок во время забега на чемпионате Европы.

Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа продемонстрировала настоящое спортивное благородство во время своего забега в квалификации континентального первенства-2018 в Берлине.

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Бельгийка Рене Ейкенс не удержала равновесие в борьбе с француженкой Клавдией Саундерс и упала прямо на дорожку. На тот момент Ейкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, квалифицируемых в полуфинал.

Бельгийка была настолько расстроена падением, что начала плакать прямо на дорожке, но украинка Прищепа вернулась после финиша, под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и добраться до финиша.

Напомним, Украина завоевала золото чемпионата Европы по синхронному плаванию.

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