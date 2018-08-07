Яне Клочковой – 36! Интересные факты, рекорды и соблазнительные образы (ГОЛОСОВАНИЕ)

7 августа украинская пловчиха и четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова отмечает свои 36 лет. Мы собрали самые интересные факты о ней и сексуальные образы.
Имя Яны Клочковой прогремело на весь мир и прославило Украину, после того как спортсменка завоевала пять медалей на Олимпийских играх, из них четыре золотых и одна серебряная.
Биография уроженки Симферополя пестрит рекордами. Среди них – 50 рекордов Украины по комплексному стилю, свободному стилю, эстафетному плаванию, плаванию на спине и баттерфляем. Также Яна установила мировой рекорд на 400 м (ОИ в Сиднее) и рекорд Европы (на 200 м) по комплексному плаванию.
– Ничего в этой жизни не дается легко. Чтобы достичь своих целей необходимо идти на определенные жертвы – тратить свои силы, время, ограничивать себя в чем-то. Иногда бывают моменты, когда хочется все бросить и отказаться от мечты. В такие моменты вспомните, как много вы получите, если пойдете дальше и как много потеряете, если сдадитесь. Цена успеха, как правило, меньше, чем цена неудачи, – призналась как-то Яна.
В январе 2008 года Клочкова заявила, что покидает большой спорт.
Интересные факты
В 2010 году Яна Клочкова стала мамой. Она родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили. Клочкова сама воспитывает сына, который носит ее фамилию.
- Клочкова увлекается стрельбой. Она умело владеет, как пистолетом, так и винтовкой. Также любит вышивать крестиком
- Клочкова была знаменосцем украинской команды на открытии Олимпийских игр в Пекине в 2008 году
- Фанаты дали Клочковой прозвище Золотая рыбка. Во время официальной церемонии, связанной с окончанием спортивной карьеры, Клочковой подарили аквариум, в котором плавала золотая рыбка
- Яна не верит в приметы, не пользуется услугами гадалок, но охотно читает гороскопы
- Спортсменка обожает мороженое. Ее любимое – Каштан
Самые сексуальные образы
Сейчас Яна Клочкова активно участвует в благотворительных мероприятиях, любит фотографироваться и делиться счастливыми моментами жизни в Instagram.
Факты ICTV сделали голосование, где вы можете выбрать лучший образ украинской красавицы.