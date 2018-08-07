Яне Клочковой – 36! Интересные факты, рекорды и соблазнительные образы (ГОЛОСОВАНИЕ)

7 августа украинская пловчиха и четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова отмечает свои 36 лет. Мы собрали самые интересные факты о ней и сексуальные образы.

Имя Яны Клочковой прогремело на весь мир и прославило Украину, после того как спортсменка завоевала пять медалей на Олимпийских играх, из них четыре золотых и одна серебряная.

Биография уроженки Симферополя пестрит рекордами. Среди них – 50 рекордов Украины по комплексному стилю, свободному стилю, эстафетному плаванию, плаванию на спине и баттерфляем. Также Яна установила мировой рекорд на 400 м (ОИ в Сиднее) и рекорд Европы (на 200 м) по комплексному плаванию.

– Ничего в этой жизни не дается легко. Чтобы достичь своих целей необходимо идти на определенные жертвы – тратить свои силы, время, ограничивать себя в чем-то. Иногда бывают моменты, когда хочется все бросить и отказаться от мечты. В такие моменты вспомните, как много вы получите, если пойдете дальше и как много потеряете, если сдадитесь. Цена успеха, как правило, меньше, чем цена неудачи, – призналась как-то Яна.

В январе 2008 года Клочкова заявила, что покидает большой спорт.

Интересные факты

В 2010 году Яна Клочкова стала мамой. Она родила сына Александра от грузинского бизнесмена Левана Ростошвили. Клочкова сама воспитывает сына, который носит ее фамилию.

Клочкова увлекается стрельбой. Она умело владеет, как пистолетом, так и винтовкой. Также любит вышивать крестиком

Клочкова была знаменосцем украинской команды на открытии Олимпийских игр в Пекине в 2008 году

Фанаты дали Клочковой прозвище Золотая рыбка. Во время официальной церемонии, связанной с окончанием спортивной карьеры, Клочковой подарили аквариум, в котором плавала золотая рыбка

Яна не верит в приметы, не пользуется услугами гадалок, но охотно читает гороскопы

Спортсменка обожает мороженое. Ее любимое – Каштан

Самые сексуальные образы

Сейчас Яна Клочкова активно участвует в благотворительных мероприятиях, любит фотографироваться и делиться счастливыми моментами жизни в Instagram.

Факты ICTV сделали голосование, где вы можете выбрать лучший образ украинской красавицы.