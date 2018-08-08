Челси побьет рекорд Ливерпуля и подпишет самого дорого голкипера в истории

Испанский вратарь Кэпа Аррисабалага, который покинул Атлетик Бильбао, стал самым дорогим голкипером в истории футбола.

Кэпа Аррисабалага стал самым дорогим голкипером в мире. Сегодня, 8 августа, пресс-служба Атлетико сообщила, что игрок выкупил свой контракт, заплатив отступные, которые составили €80 млн.

В официальном сообщении Атлетико ничего не сообщается о Челси. Испанский клуб только информирует о прекращении трудового договора с вратарем.

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Бывший трансферный рекорд принадлежал бразильцу Алиссону Бекеру, за которого Ливерпуль заплатил Роме €75 млн.

Челси пока не подтвердил перехода Аррисабалаги. Также лондонцы не комментируют слухи об уходе Куртуа в Реал. Но английские журналисты утверждают, что бельгийский голкипер начал бойкотировать тренировки, чтобы его отпустили в мадридский клуб. Челси оштрафовал игрока на €220 тыс.

По информации The Guardian Аррисабалага в среду должен пройти медицинское обследование в синих.

Ранее игроки Манчестер Сити шокировали фанатов нарядом.

Фото: Twitter/kepa Arrizabalaga