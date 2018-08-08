PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Где смотреть Заря — Брага/

Где смотреть Заря — Брага

Прямую трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Зарей и Брагой покажет телеканал 2+2.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Заря сыграет с португальской Брагой. Матч пройдет 9 августа на стадионе Славутич Арена в Запорожье.

Начало матча в 21:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

Читайте: Где смотреть Мариуполь – Бордо

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и  SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Напомним, в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря сыграла вничью с Черноморцем.

Фото: ФК Заря.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка