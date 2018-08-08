Фанаты Ливерпуля устроили Кариусу овации

Болельщики Ливерпуля тепло приветствовали вратаря Лориса Кариуса, который вышел на замену в товарищеском матче против Торино.

Болельщики Ливерпуля встретили аплодисментами голкипера Лориса Кариуса во время товарищеского матча с Торино. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

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Кариус вышел на замену вместо Алиссона во втором тайме.

Karius sub in at Anfield Road. Thats a good reception… he DESERVE it! As a goalkeeper and, specially, as a human being. Follow @UltimaaBarreira pic.twitter.com/upIsmM0wYR — Ultima Barreira (@UltimaaBarreira) 7 августа 2018 г.

Поступок болельщиков оценил главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

— Честно говоря, я не был удивлен. Как человек я надеялся на это. Болельщики Ливерпуля показали себя с наилучшей стороны. Это поможет не только Лорису, но и Алиссону, чтобы понять, насколько Энфилд особое место, – приводит слова Клоппа This Is Anfield.

Стоит отметить, что Кариус в этом матче сохранил свои ворота сухими.

Напомним, 25-летний немецкий голкипер допустил две грубые ошибки в финале Лиги чемпионов против Реала, которые стоили красным титула. Позже стало известно, что второй тайм Кариус играл с сотрясением мозга после удара локтем от Серхио Рамоса.

Фото: Liverpool F.C.