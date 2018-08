Фанаты Ливерпуля устроили Кариусу овации

Болельщики Ливерпуля встретили аплодисментами голкипера Лориса Кариуса во время товарищеского матча с Торино. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу английской команды.

Кариус вышел на замену вместо Алиссона во втором тайме.

Karius sub in at Anfield Road.

Thats a good reception… he DESERVE it! As a goalkeeper and, specially, as a human being.

Follow @UltimaaBarreira pic.twitter.com/upIsmM0wYR

— Ultima Barreira (@UltimaaBarreira) 7 августа 2018 г.