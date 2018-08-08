Фейл дня! Перед игрой Мариуполя в ЛЕ в Одессе покрасили траву

В Одессе работники стадиона специально покрасили траву к матчу Мариуполь — Бордо.
В Одессе продолжаются последние приготовления к поединку 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и французским Бордо.
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На домашней арене Черноморца решили покрасить траву, чтобы не было видно никаких пробелов.
Об этом сообщает издание Football.ua на своей странице в Instagram.
Напомним, встреча между Мариуполем и французским Бордо пройдет на стадионе Черноморец 9 августа в 20:00.
Ранее Факты ICTV писали, что в России покрасили землю перед стадионом ЧМ-2018.
Фото: Dreamstime.
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