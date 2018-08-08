PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Фейл дня! Перед игрой Мариуполя в ЛЕ в Одессе покрасили траву/

Фейл дня! Перед игрой Мариуполя в ЛЕ в Одессе покрасили траву

В Одессе работники стадиона специально покрасили траву к матчу Мариуполь — Бордо.

В Одессе продолжаются последние приготовления к поединку 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполем и французским Бордо.

Читайте: Мариуполь сенсационно победил Юргорден в ЛЕ

На домашней арене Черноморца решили покрасить траву, чтобы не было видно никаких пробелов.

Об этом сообщает издание Football.ua на своей странице в Instagram.

Напомним, встреча между Мариуполем и французским Бордо пройдет на стадионе Черноморец 9 августа в 20:00.

Ранее Факты ICTV писали, что в России покрасили землю перед стадионом ЧМ-2018.

Фото: Dreamstime.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка