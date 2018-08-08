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Форвард Шахтера перешел в испанскую Малагу

Форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук продолжит карьеру в испанской Малаге.

Аргентинский нападающий Шахтера Густаво Бланко-Лещук перешел в Малагу на правах аренды, которая рассчитана до конца нынешнего сезона, к лету 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Бланко-Лещук выступает за Шахтер с января 2017 года, за его трансфер дончане заплатили Карпатам €400 тыс. Закрепиться в основе горняков форвард не сумел. В прошлом сезоне 26-летний нападающий сыграл в 17 матчах за оранжево-черных и отметился 3 голами.

Малага по итогам прошлого сезона вылетела в Сегунду, заняв 20-е место в Примере.

Контракт Бланко-Лещука с Шахтером действует еще два года.

Ранее хавбек Динамо подписал контракт с бразильским клубом.

ФотоMálaga CF

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