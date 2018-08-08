International Champions Cup: Реал обыграл Рому, а Лион уступил Челси

Мадридский Реал и английский Челси провели заключительные матчи на International Champions Cup.

В Лондоне и Ист-Розерфорде прошли еще два матча в рамках International Champions Cup. На стадионе Стэмфорд Бридж Челси в серии пенальти обыграл Лион, а Реал Мадрид на стадионе Мет-Лайф Стэдиум в Нью-Джерси обыграл итальянскую Рому.

Челси — Лион – 0:0 (пен. 5:4)

Матч прошел в упорной борьбе. Обе команды имели возможность отличиться. В одном из эпизодов Лофтус-Чик выйдя один на один с голкипером, попал в штангу. Также хороший момент был у Виллиана, чей удар со штрафного с верхнего угла вытащил Антони Лопеш.

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В итоге игра дошла до серии пенальти, где более меткими оказались подопечные Сарри. Папе Диоп не сумел переиграть кипера синих Марцина Булку – 5:4 по пенальти.

В итоге Челси после трех матчей набрал 5 очков, у Лиона на один поинт меньше.

Реал Мадрид — Рома 2:1

Сливочные открыли счет уже на второй минуте встречи. С передачи Гарета Бэйла мяч в сетку ворот положил Марко Асенсио. Через 13 минут отличился уже сам валлийский форвард с передачи испанца Даниэля Карвахаля.

На 83-й минуте Роме удалось сократить отставание в счете усилиями голландца Кевина Стротмана, однако на большее итальянцев не хватило. Отметим, что украинец Андрей Лунин остался в запасе на игру.

Таким образом, Реал одержал свою вторую победу на турнире и набрал 6 очков в 3 играх. У Ромы осталось 3 очка в активе после 3 матчей.

Напомним, украинский вратарь Реала поразил своей игрой в матче против Ювентуса.

Фото: Real Madrid F.C.