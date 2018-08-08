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Ломаченко голыми руками забил гвоздь в дерево

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) показал, как умеет забивать гвозди.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA украинец Василий Ломаченко в очередной раз продемонстрировал свои нечеловеческие способности.

Читайте: Ломаченко поет хит ДДТ о Родине в авто

Ломаченко опубликовал видео на своей странице в Instagram, в котором убивает гвоздь в стену голыми руками без перчаток.

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy)

Напомним, следующий бой Василий Ломаченко проведет 1 декабря против победителя пары Райан Бельтран – Хосе Педраса.

Ранее Ломаченко сходил на ланч со Сталлоне.

Фото и видео: Instagram/lomachenkovasiliy.

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