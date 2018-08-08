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Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира, Усик в топ-10

Василий Ломаченко и Александр Усик попали в список 10-ти лучших боксеров мира по версии Ассоциации журналистов Америки (BWAA).

Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко продолжает лидировать в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).

Данный рейтинг обновляется раз в два месяца, украинец занимает первое место в третий раз подряд.

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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик впервые вошел в 10-ку лучших и расположился на 8-й строчке рейтинга BWAA, сообщает официальный сайт этой организации.

Рейтинг BWAA:

  • 1. Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) – 216 очков, легкий вес
  • 2. Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) – 213 очков, первый полусредний вес
  • 3. Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) – 181 очко, средний вес
  • 4. Майки Гарсия (39-0, 30 КО) – 160 очков, легкий вес
  • 5. Эррол Спенс (24-0, 21 КО) – 131 очко, полусредний вес
  • 6. Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) – 106 очков, второй наилегчайший вес
  • 7. Срисакет Сор Рунгвисаи (46-4-1, 41 КО) – 105 очков, второй наилегчайший вес
  • 8. Александр Усик (15-0, 10 КО) – 98 очков, тяжелый вес
  • 9. Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) – 87 очков, средний вес
  • 10. Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) – 70 очков, супертяжелый вес

Отметим, что рейтинг оставили Сергей Ковалев и Кот Турман, их места в топ-10 заняли Усик и Джошуа.

Ранее Ломаченко голыми руками забил гвоздь в дерево.

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