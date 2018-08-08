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Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модрич – боксер. Крутые образы известных футболистов

Известный иллюстратор изобразил звезд мирового футбола в новых образах и ролях.

Известный футбольный иллюстратор и художник Дэн Лейдон решил создать оригинальные образы для известных футболистов.

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Художник опубликовал свои работы, в которых известные футбольные игроки Криштиану Роналду, Лука Модрич, Неймар, Лионель Месси, Мохаммед Салах, Гарри Кейн появились в новых для себя профессиях и образах и в разные исторические эпохи.

Получилось весьма оригинально и креативно.

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Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модрич – боксер. Крутые образы известных футболистов / 17 фотографий

Ранее Месси, Салах, Зидан и топ-звезды снялись в фантастической рекламе.

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