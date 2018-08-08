Известный иллюстратор изобразил звезд мирового футбола в новых образах и ролях.
Известный футбольный иллюстратор и художник Дэн Лейдон решил создать оригинальные образы для известных футболистов.
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Художник опубликовал свои работы, в которых известные футбольные игроки Криштиану Роналду, Лука Модрич, Неймар, Лионель Месси, Мохаммед Салах, Гарри Кейн появились в новых для себя профессиях и образах и в разные исторические эпохи.
Получилось весьма оригинально и креативно.
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Месут Озіл - канцлер Німеччини
Мохаммед Салах - голівудський каскадер 70-х
Еммануель Адебайор - аристократ з Парижу
Неймар - космонавт
Артуро Відаль - бандит на Дикому Заході
Златан Ібрагімович - майстер кунг-фу
Гаррі Кейн - пілот ВПС Великобританії
Енді Керролл - таргетмен з 70-х
Дієго Коста - модник і ловелас
Садіо Мане - приватний детектив
Ліонель Мессі - дослідник з Аргентини
Серхіо Рамос - брокер з Волл-стріт
Кріштіану Роналду - моряк з Мадейри
Луїс Суарес - панк, який любить Sex Pistols
Джон Террі - пунктуальний молочник
Франческо Тотті - вічний римський Імператор
Лука Модрич - боксер
Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модрич – боксер. Крутые образы известных футболистов / 17 фотографий
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