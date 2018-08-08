Роналду опозорился на тренировке Ювентуса

Криштиану Роналду не смог справиться с мячом на тренировке туринского Ювентуса.
На очередную тренировке туринского Ювентуса, Криштиану Роналду играя в тенисбол с Пауло Дибалой и экс-игроком донецкого Шахтера Дугласом Костой, не смог отдать пас на своего партнера по команде Леонардо Бонуччи.
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Соответствующее видео появилось на официальной странице туринцев в Twitter.
Un quartetto così per la sfida di calcio-tennis al #JTC.@PauDybala_JR & @douglascosta vs️ @Cristiano & @bonucci_leo19 #ForzaJuve pic.twitter.com/0zu51jhZsZ
— JuventusFC (@juventusfc) 7 августа 2018 г.
Выиграв эту партию, Коста и Дибала отпраздновали победу танцем. Отметим, что именно так празднует забитые голы форвард мадридского Атлетико – Антуан Гризманн.
Ранее Факты ICTV писали, что медицинские тесты Роналду поразили врачей.
Фото: Juventus.