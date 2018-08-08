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Роналду опозорился на тренировке Ювентуса

Криштиану Роналду не смог справиться с мячом на тренировке туринского Ювентуса.

На очередную тренировке туринского Ювентуса, Криштиану Роналду играя в тенисбол с Пауло Дибалой и экс-игроком донецкого Шахтера Дугласом Костой, не смог отдать пас на своего партнера по команде Леонардо Бонуччи.

Читайте: Виновен! Роналду приговорили к двум годам тюрьмы

Соответствующее видео появилось на официальной странице туринцев в Twitter.

Выиграв эту партию, Коста и Дибала отпраздновали победу танцем. Отметим, что именно так празднует забитые голы форвард мадридского Атлетико – Антуан Гризманн.

Ранее Факты ICTV писали, что медицинские тесты Роналду поразили врачей.

Фото: Juventus.

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