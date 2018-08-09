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Где смотреть Мариуполь – Бордо

Прямую трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Мариуполь и Бордо покажет телеканал Футбол 1.

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь сыграет с французским Бордо. Матч пройдет 9 августа на стадионе в Одессе.

Начало матча в 20:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Мариуполь сенсационно победил Юргорден в ЛЕ

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и  SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФК Мариуполь.

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