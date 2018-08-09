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Футбольный фанат не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не купил защитника

Фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

Болельщик футбольного клуба Ипсвич Таун требовал от руководства любимой команды, выступающей во втором по силе английском дивизионе, купить центрального защитника. Чтобы ускорить этот процесс он запер в клетке родную бабушку.

“Я не выпущу свою бабушку, пока вы не купите центрального защитника”, – написал Люк, прикрепив к посту фотографию с запертой в клетке бабушкой.

На следующий день Twitter Ипсвича ответил болельщику: “Мы обычно не потакаем таким вещам, но пришло время освободить твою бабушку, Люк”.

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Причина для этого действительно была: клуб представили сразу двух новичков, среди которых оказался центральный защитник Аристот Нсиала.

Ипсвич Таун – английский профессиональный футбольный клуб из города Ипсвич, графство Суффолк, Англия. Домашние игры проводит на стадионе Портмэн Роуд. Клуб основан в 1878 году.

К слову, английский клуб Вест Бромвич Альбион получил самого странного маскота в истории английского футбола.

Фото: LukeIpswich Town FC.

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