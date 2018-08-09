Мариуполь — Бордо. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо на Фактах ICTV в четверг, 9 августа, в 20:00.

Мариуполь и французское Бордо сойдутся на стадионе Черноморец в Одессе в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 9 августа.

На предварительной стадии Мариуполь сумел продемонстрировать характер и пройти крепких шведов. Два матча против Юргордена в основное время завершились вничью – 1:1, дополнительные полчаса были в пользу приазовцев.

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В свою очередь, французский Бордо встречался с латвийским Вентспилсом. Сначала в гостях французы минимально одолели соперников 1:0, а затем дома 2:1.

Интересные факты

Приазовцы дальше 2-го раунда еврокубков никогда не проходили. Бордо в сезоне 2008/09 в Лиге чемпионов доходил до четвертьфинала, а в 1996 году играл в финале Кубка УЕФА (Лига Европы)

С семи последних гостевых игр жирондинцы выиграли только одну – у Вентспилса в июле этого года

Победа над киевским Арсеналом в воскресенье стала для Мариуполя первой в текущем сезоне в основное время

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом встречи являются подопечные Густаво Пойета. На победу Мариуполя дают коэффициент 5.80. Успех французов оценивают в 1.14. Ничейный результат встречи – 3.75.

Прогноз Фактов ICTV

Мариуполь — Бордо – 0:2.