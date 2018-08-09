Мариуполь с боем уступил дома Бордо в ЛЕ

Мариуполь в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы уступил дома французскому Бордо.

Мариуполь — Бордо – 1:3

Голы: Мишнев, 7 – Лаборд, 33, 37, Тчуамени, 49.

Мариуполь: Худжамов, Дава (Вакула, 66), Яворский, Быков, Демири, Мишнев, Михаленок, Тищенко (Горбунов, 82), Полегенько, Фомин, Чурко (Борячук, 46).

Бордо: Костиль, Гаич (Левчук, 78), Кунде, Пабло, Пундже, Тчуамени, Плашил, Санкаре (Вада, 87), Юссуф (Лерагер, 78), Лаборд, Камано.

В рамках третьего тура квалификации Лиги Европы между собой встречались Мариуполь и французский Бордо.

На седьмой минуте встречи Мишнев после подачи с углового от Фомина открыл счет в встрече. Французы ответили через 20 минут двумя ударами от Лаборда. В первом моменте 24-летний форвард отправил мяч в нижний угол сетки ворот мариупольцев мощным ударом, а во втором воспользовался ужасной ошибкой Худжамова. Украинский голкипера замешкался с мячом и Гаэтан без проблем обокрал украинца.

Во втором тайме французы снова начали играть по своему сценарию. Тчуамени на 49-й минуте довел счет до 1:3. Больше голов игроки не забили.

Ответный матч состоится через неделю во Франции.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Бордо

Фото: FC Girondins de Bordeaux.