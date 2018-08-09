Матч смерти. Как это было на самом деле

Факты ICTV разбирались в самой загадочной истории отечественного футбола – матча смерти, который состоялся 9 августа 1942 году в оккупированном фашистами Киеве.

Поединок между киевскими футболистами и немецкими, сыгранный в 1942 году в столице Украины в самый разгар Второй Мировой, стал одним из самых трагичных в истории футбола.

Кто играл

После оккупации Киева в городе осталось немало футболистов, среди которых были и киевские динамовцы. Об этом стало известно фашистам, которые решили создать футбольный клуб – Старт – на базе хлебозавода №1. В новосозданную команду вошли: Николай Трусевич, Алексей Клименко, Иван Кузьменко, Михаил Свиридовский, Николай Коротких, Федор Тютчев, Михаил Путистин, Василий Сухарев, Владимир Балакин, Михаил Мельник, Макар Гончаренко, Павел Комаров, Юрий Чернега, Петр Сотник. Восемь из них — динамовцы, трое – из киевского Локомотива.

Расстрел

Первая игра состоялась 5 июня 1942 года. В заключение торжественного открытия стадиона состоялся футбольный матч. Старт победил со счетом 7:2 украинскую команду Рух. Остальные игры с участием Старта проходили на стадионе Зенит (сейчас стадион Старт на улице Шолуденко в Киеве). 21 июня Старт обыграл сворную венгерского гарнизона — 6:2, 5 июля – сборную румын – 11:0, 12 июля Старт — команда военных железнодорожников – 9:1, 7 июля Старт – воинская команда PGS – 6:0.

Роковыми для киевских футболистов стали поединки против команды Flakelf (сборная немецких зенитчиков). Первая встреча состоялась 6 августа 1942 года и завершилась убедительной победой украинцев – 5:1.

Через три дня немцы собрали на матч-реванш усиленную команду. Счет открыли немцы. Потом Иван Кузьменко сравнял счет, и еще в первом тайме два гола забил Макар Гончаренко.

В перерыве к игрокам Старта в раздевалку зашел немецкий военачальник (полковник) и под угрозой лагерей и расстрела потребовал у советских футболистов сдать матч. Второй тайм прошел в равной и жесткой борьбе и немцам таки удалось сравнять счет. Но затем Старт вырвал победу 5:3, которая стоила победителям жизни. Сразу после игры все 11 футболистов были увезены в Бабий Яр и расстреляны.

Был ли расстрел?

По утверждению некоторых исследователей, факт расстрела игроков был, но не после матча. Историки утверждают, что ужасная легенда про расстрел киевских футболистов-героев понадобилась партийным чиновникам.

В Советском Союзе отлично работала идеологическая машина, по указанию партии создавались образы героев, такие как Зоя Космодемьянская или Александр Матросов. Нужны были свои герои-спортсмены, на роль которых отлично подошли футболисты Старта или, судя по совковой пропаганде – Динамо. На таких примерах воспитывались целые поколения.

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Как выяснили историки, расстрел динамовцев имел место только через год, и совсем не по футбольной причине. После драки на киевском хлебзаводе немцы дали приказ расстрелять зачинщиков, среди которых оказалось несколько участников памятного матча.

Фильмография

Трагическая история расстрела столичных футболистов вошла в основу не одной киноленты. Оживить на экранах события того времени пытались даже в Мекке киноиндустрии – Голливуде. В 2004-м году был снят фильм Матч смерти. Одиннадцать обреченных (The Fatal Eleven), который пользуется популярностью у американских зрителей. В Советском Союзе о поединке 1942 года также был снят фильм Третий тайм с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Последняя экранизация датирована 2012 годом. Историческая драма Андрея Малюкова получила название Матч. Однако в 2014 году фильм был запрещен к показу на территории Украины, поскольку является “наиболее одиозным образцом современной российской пропаганды, направленной против украинского народа”.

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