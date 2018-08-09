Салах, Роналду или Месси? Названы номинанты на награды лучших футболистов в ЛЧ

УЕФА объявила номинантов на лучшего игрока Лиги чемпионов 2017/2018 в каждом амплуа.

Пресс-служба УЕФА объявила список номинантов на награды лучших игроков Лиги чемпионов прошлого сезона в разных амплуа.

В каждом амплуа эксперты выделили по три игрока, среди которых будут названы лучшие из лучших, сообщает UEFA.com.

Читайте: Неймар – космонавт, Роналду – моряк, Модрич – боксер. Крутые образы известных футболистов

За титул лучшего вратаря поспорят Алиссон (Рома, сейчас – Ливерпуль), Джанлуиджи Буффон (Ювентус, ныне – Пари Сен-Жермен) и Кейлор Навас (Реал).

Трио лучших защитников: Марсело (Реал), Серхио Рамос (Реал), Рафаэль Варан (Реал).

Тройка лучших полузащитников: Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Тони Кроос (Реал), Лука Модрич (Реал).

За приз лучшему форварду Лиги чемпионов будут соревноваться Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Реал, сейчас Ювентус) и Мохаммед Салах (Ливерпуль).

Победителей в номинациях назовут 30 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

К слову, Шевченко и Пятов проголосовали за лучшего игрока и тренера года.

Фото: UEFA.com