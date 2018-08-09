Шевченко и Пятов проголосовали за лучшего игрока и тренера года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан сине-желтых Андрей Пятов проголосовали за лучших игроков и тренеров 2018 в ежегодном опросе от ФИФА.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан сине-желтых Андрей Пятов отдали свои голоса за лучших игроков и тренеров 2018 в ежегодном опросе The Best FIFA Football Awards.

По лучшему игроку мысли Шевченко и Пятова совпали – оба назвали капитана сборной Хорватии Луку Модрича. При этом второе место и тренер, и футболист отдали Криштиану Роналду. На символическое третье место Шевченко поставил Антуана Гризманна, тогда как Пятов – Мохаммеда Салаха.

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Что касается тренеров, то здесь позиции разделились. Шевченко считает лучшим Дидье Дешама, который привел сборную Франции к победе на Мундиале. Пятов Дешама поставил на третье место, а первое отдал Зинедину Зидану.

The BEST FIFA Football Awards

Выбор Андрея Шевченко

Лучший игрок года

Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии) Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии) Гризманн (Атлетико, сборная Франции)

Лучший тренер года

Дидье Дешам (Франция, сборная Франции) Зинедин Зидан (Франция, Реал) Хосеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)

Выбор Андрея Пятова

Лучший игрок года

Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии) Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии) Мохаммед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)

Лучший игрок года

Зинедин Зидан (Франция, Реал) Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль) Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)

Напомним, что имена лучших футболиста и тренера мира по версии ФИФА будут названы 24 сентября.

Напомним, капитан сборной Хорватии и полузащитник мадридского Реала Лука Модрич стал лучшим игроком чемпионата мира 2018 года по футболу.

Фото: Oleh Dubyna | Dreamstime.com