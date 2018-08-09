Шевченко и Пятов проголосовали за лучшего игрока и тренера года

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан сине-желтых Андрей Пятов проголосовали за лучших игроков и тренеров 2018 в ежегодном опросе от ФИФА.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и капитан сине-желтых Андрей Пятов отдали свои голоса за лучших игроков и тренеров 2018 в ежегодном опросе The Best FIFA Football Awards.
По лучшему игроку мысли Шевченко и Пятова совпали – оба назвали капитана сборной Хорватии Луку Модрича. При этом второе место и тренер, и футболист отдали Криштиану Роналду. На символическое третье место Шевченко поставил Антуана Гризманна, тогда как Пятов – Мохаммеда Салаха.
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Что касается тренеров, то здесь позиции разделились. Шевченко считает лучшим Дидье Дешама, который привел сборную Франции к победе на Мундиале. Пятов Дешама поставил на третье место, а первое отдал Зинедину Зидану.
The BEST FIFA Football Awards
Выбор Андрея Шевченко
Лучший игрок года
- Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии)
- Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии)
- Гризманн (Атлетико, сборная Франции)
Лучший тренер года
- Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)
- Зинедин Зидан (Франция, Реал)
- Хосеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
Выбор Андрея Пятова
Лучший игрок года
- Лука Модрич (Реал, сборная Хорватии)
- Криштиану Роналду (Реал, сборная Португалии)
- Мохаммед Салах (Ливерпуль, сборная Египта)
Лучший игрок года
- Зинедин Зидан (Франция, Реал)
- Юрген Клопп (Германия, Ливерпуль)
- Дидье Дешам (Франция, сборная Франции)
Напомним, что имена лучших футболиста и тренера мира по версии ФИФА будут названы 24 сентября.
Напомним, капитан сборной Хорватии и полузащитник мадридского Реала Лука Модрич стал лучшим игроком чемпионата мира 2018 года по футболу.
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