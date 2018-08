Соперница Свитолиной покинула корт в инвалидной коляске, украинка прошла дальше

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier 5 с призовым фондом $2,8 млн Coupe Rogers, а ее соперница по второму раунду румынка Михаэла Бузарнеску покинула корт в инвалидной коляске.

На тот момент счет 3-го сета был 4:3 в пользу Свитолиной – при этом она отыгралась в сете с 0:3. Первый сет Элина выиграла со счетом 6:3, однако во втором уступила 6:7.

Именно в восьмом гейме 3 сета разыгралась настоящая драма. При счете 15:15 на подаче Бузарнеску, румынка пыталась достать безнадежный матч, но не рассчитала скорость и врезалась в ограждение, упала и закричала.

Unfortunately @MikiBuzarnescu has been forced to retire due to injury.

We wish her a speedy recovery! @ElinaSvitolina advances at the @CoupeRogers 6-3, 6-7(5), 4-3(ret) pic.twitter.com/ekXY4hDhnA

— WTA (@WTA) 8 августа 2018 г.