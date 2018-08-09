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Вулверхэмптон уговаривает Зинченко оставить Манчестер Сити – Mirror

Английский Вулверхэмптон осуществляет последние усилия, чтобы попытаться подписать украинца Александра Зинченко.

Вулверхэмптон договорился с Манчестер Сити о переходе украинского хавбека Александра Зинченко за 16 млн фунтов, отмечает издание Mirror.

Однако 21-летний Зинченко не желает покидать Этихад, несмотря на то, что остался вне заявки на матч Суперкубка против Челси.

Читайте: Украинский уик-энд: Малиновский создал шедевр, а Селезнев взял Суперкубок Турции

Напомним, клубы достигли соглашения сегодня утром. Волки будут пытаться сделать все, чтобы переманить украинца до закрытия трансферного окна.

Ранее одноклубники бросили Зинченко на газон и дали пинка.

ФотоManchester City.

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