Заря — Брага. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря — Бордо на Фактах ICTV в четверг, 9 августа, в 21:30.

Луганская Заря и португальская Брага сойдутся на стадионе Славутич Арена в Запорожье в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 9 августа.

Выход в групповой этап для луганской Зари в этом сезоне можно будет считать как подвиг. Ведь в двух предыдущих сезонах подопечные Вернидуба начинали турнир уже из группы, а в сезонах 14/15 и 15/16 пройти Файенорд и Легию не удалось.

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Для Браги это будет первый официальный матч в сезоне. Португальцы являются частыми участниками еврокубков. В сезоне 2010/11 Брага дошла до финала Лиги Европы, где уступила другому португальскому клубу Порту. Последние четыре сезона португальцы провели в Лиге Европы, а в сезоне 2017/18 на стадии 1/32 финала уступили французскому Марселю.

Интересные факты

Брага и Заря никогда раньше не встречались между собой в официальных матчах. Луганский клуб раньше не противостоял командам из Португалии, а Брага 6 раз встречалась с Шахтером (все матчи проиграла) и дважды сыграла вничью с Динамо (0:0 и 1:1)

За всю историю Брага провела 119 матчей в еврокубках, Заря пока только 26

Свой последний на данный момент трофей Брага завоевала под руководством нынешнего наставника Шахтера Паулу Фонсеки. Таковым стал Кубок Португалии – 2016

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Абела Феррейры. На победу Зари дают коэффициент 4.10. Успех португальцев оценивают в 2.07. Ничейный результат встречи – 3.10.

Прогноз Фактов ICTV

Заря — Брага – 1:1