Заря выгрызла ничью в первом матче против Браги в ЛЕ

Луганская Заря в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с португальской Брагой.

Заря – Брага – 1:1

Голы: Караваев, 72 – Орта, 69.

Заря: Луис Фелипе, Сваток, Вернидуб, Леднев (Кочергин, 71), Тымчик, Харатин, Хомченовский, Михайличенко, Силас (Гордиенко, 66), Караваев, Рафаэль Ратао (Кабаев, 73).

Брага: Матеус, Секейра, Мелу да Силва, Виллеменда Силва, Гойяну, Рикарду (Новаис, 89), Эсгаю, Клаудемир, Франсержио, Эдуарду (Соуза, 77), Орта (Мартинш, 89).

Луганская Заря не сумела победить португальский Брагу в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоялась в Запорожье на стадионе Славутич-Арена и завершилась со счетом 1:1.

Португальцы с первых секунд пошли на ворота луганчан. Первый удар состоялся уже на 30-й секунде встречи – Орта из-за пределов штрафной метил в дальний угол, но надежно сыграл голкипер Луис Фелипе. А вот на третьей минуте вратарь Зари едва не заразился болезнью Кариуса-де Геа-Худжамова, когда замешкался с передачей мяча.

Первый момент подопечные Вернидуба создали ближе к 20-й минуте. После передачи от Хомченовского мяч отскочил к Караваеву, а тот пробил над перекладиной. К концу встречи Брага активно наседала на ворота Зари, провела несколько позиционных атак и исполнила несколько угловых. Луганчане первые 45 минут провели слишком осторожно.

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Второй тайм активнее тоже начала Брага. На 53-й минуте Франсержио с острого угла не сумел попасть в сетку ворот. Автором первого гола стал полузащитник Браги Рикарду Орта, который отличился на 69-й минуте. Заря сравняла счет через три минуты благодаря точному удару хавбека Александра Караваева.

Забитый гол добавил Заре уверенности и луганчане начали действовать активнее. Однако матч так и завершился результативной ничьей – 1:1. Ответный матч состоится 16 августа в Португалии.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Заря — Брага.

Фото: SC Braga.