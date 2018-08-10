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Баскетболист забросил мяч в кольцо с самолета

Американский баскетболист Булл Буллард выполнил трюк с броском из самолета.

Американский баскетболист Булл Буллард выполнил трюк с броском из самолета.

Видео на своем YouTube-канале выложила баскетбольная команда Гарлем Глобтроттерс.

Смотрите: Школьник забил сверху через Шакила О’Нила

Баскетбольное кольцо было установлено на взлетной полосе. Булларду удалось поразить цель, находясь в кабине самолета, который пролетал над баскетбольным кольцом со скоростью почти 110 км/ч.

Американец входит в команду Гарлем Глоубтроттерс – выставочный коллектив, который сочетает в своих выступлениях спорт и шоу.

Ранее Кевин Дюрант вернул взглядом свое полотенце, после того, как его стащил болельщик.

ФотоJennifer Pitiquen Dreamstime.com

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