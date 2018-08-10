Чехи хотели поселить сборную Украины по футболу в “Москве”

Сборная Украины отказалась остановиться в гостинице Москва в Чехии накануне матча Лиги наций против местной сборной.

Стали известны подробности сбора сборной Украины, предшествующего матчам в турнире Лиги наций с командами Чехии и Словакии. Тренеры и персонал украинской команды соберутся 2 сентября в Киеве, на следующий день туда приедут футболисты.

5 сентября сине-желтые вылетят в чешское Брно, а уже оттуда автобусом преодолеют около 80 км к Угерске-Градиште. Именно этот городок с населением в 25 тыс. Федерация футбола Чехии выбрала местом проведения встречи в рамках Лиги наций УЕФА.

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В связи с нехваткой гостиниц в Угерске-Градиште, украинцы остановятся в соседнем городе Злин. Организаторы матча в городе Злин предложили сборной переночевать в гостинице под названием Москва, однако получили отказ. Как сообщил официальный сайт ФФУ, сборная Украины остановится в гостинице Lesni.

5 сентября украинская команда проведет там открытую тренировку, а на следующий день – первый матч Лиги наций со сборной Чехии, который начнется в 21:45 по Киеву.

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Фото: ФФУ.