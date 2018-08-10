Испанское волшебство: Вильярреаль представил футболиста из облака дыма

Футбольный клуб Виллареаль очень эффектно представил игрока команды Санти Касорла.

Полузащитник Санти Касорла, который перенес несколько серьезных операций на ноге из-за проблем с ахилловым сухожилием, был официально представлен в качестве игрока Вильярреала.

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Новый клуб Касорла довольно оригинально решил представить футболиста: полузащитник внезапно появился из стеклянного купола, который наполнен дымом.

С 2012 года Касорла выступал за лондонский Арсенал, однако в 2016 году получил травму и в процессе сделал 10 операций на ноге. В конце прошлого сезона канониры объявили о его уходе из команды, а в начале июня стало известно, что он подписал контракт с Вильярреалом.

Ранее Факты ICTV писали, что фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

Фото: Villarreal CF