Свитолина прошла Конту на пути в четвертьфинал в Монреале

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира серии Premier 5 в Монреале.

Пятая ракетка мира Элина Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5 в Монреале, обыграв в третьем круге британку Йоханну Конту со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Свитолина сделала 4 эйса, 4 брейка и допустила 3 ​​двойных ошибки. Конта сделала 4 эйса, 2 реализованных брейк-поинта и 5 ошибок при вводе мяча в игру.

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В четвертьфинале турнира в Монреале соперницей Свитолиной станет бельгийка Элиз Мартинес, которая в третьем круге сломила сопротивление белоруски Арины Соболенко.

В прошлом году Свитолина выиграла канадский Premier 5, победив в Торонто.

Ранее соперница Свитолиной Бузарнеску покинула корт в инвалидной коляске.

Фото: WTA| Pascal Rattne/Tennus Canada.