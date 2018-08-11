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Лучшие боксеры планеты: рейтинги возглавили  Усик и Ломаченко

Украинские чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко возглавили рейтинги лучших боксеров планеты своих весовых категорий.

Список составил авторитетный портал World Boxing News.

Ломаченко оставил позади Хорхе Линареса, Джервонта Дэвиса и Рэя Бельтрана. Усик опередил трех бойцов, которых он уже побеждал. Бриедиса, Гасиева и Гловацки. Еще один украинский чемпион мира Артем Далакян занял четвертое место в рейтинге самой легкой весовой категории.

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Другой авторитетный портал ESPN составил список лучших боксеров независимо от весовой категории. Первую строчку специалисты отдали Василию Ломаченко. А Александр Усик впервые в карьере вошел в топ-10, украинец занял 8 место. Опередив супертяжей Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Напомним, 21 июля Александр Усик победил в финале Всемирной суперсерии по боксу и стал абсолютным чемпионом мира по версиям WBO, WBC, IBF и WBA и забрал Кубок Мохаммеда Али.

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