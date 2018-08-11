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Напал на проститутку: олимпийского чемпиона отправили в психбольницу

Олимпийский чемпион и чемпион мира по велогонкам Ян Ульрих  совершил нападение проститутку.

Знаменитый немецкий велогонщик Ян Ульрих был принудительно отправлен в психиатрическую клинику, сообщает телеканал N-TV, передает УНИАН.

44-летний Ульрих был арестован во Франкфурте-на-Майне за попытку убийства и причинение телесных повреждений проститутке.

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При аресте бывший спортсмен, находясь под действием алкоголя и наркотиков, оказал сопротивление полиции. После допроса полицейские власти приняли решение о принудительном лечении Ульриха в психиатрической клинике, название которой не раскрывается.

Ян Ульрих – бывший профессиональный велогонщик, победитель Тур-де-Франс 1997 года и Вуэльты Испании 1999-го. Он также является олимпийским чемпионом 2000 года и 3-кратным чемпионом мира.

Ранее Факты ICTV писали, что боковому арбитру во время матча Лиги Европы в Австрии разбили голову бутылкой.

Фото: wikipedia

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