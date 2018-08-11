Свитолина легко разобралась с Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Первая ракетка Украины и пятый номер мировой классификации Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монреале с призовым фондом $2,8 млн. В 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (14) со счётом 7:5, 6:3.

Элина Свитолина неудачно начала матч, проиграв четыре гейма подряд, два из которых на своей подаче.

Однако Элина сумела изменить ход игры, записав на свой счет 4 брейка и вырвав победу в первом сете.

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Во второй партии в середине сета Мертенс допустила ошибку, чем позволила Свитолиной сделать брейк, после чего украинка спокойно довела матч до победы.

Таким образом, за право сыграть в финале Свитолина поборется против 3-й ракетки мира Слоан Стивенс. Матч состоится 12-го августа.

Напомним, как Свитолина прошла Конту на пути в четвертьфинал в Монреале.

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images