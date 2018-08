Свитолина легко разобралась с Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Элина Свитолина неудачно начала матч, проиграв четыре гейма подряд, два из которых на своей подаче.

Однако Элина сумела изменить ход игры, записав на свой счет 4 брейка и вырвав победу в первом сете.

Во второй партии в середине сета Мертенс допустила ошибку, чем позволила Свитолиной сделать брейк, после чего украинка спокойно довела матч до победы.

Таким образом, за право сыграть в финале Свитолина поборется против 3-й ракетки мира Слоан Стивенс. Матч состоится 12-го августа.

.@ElinaSvitolina congrats! #FamEli too! Lovely smile from Eli after winning! I’m smiling too!SF s #CoupeRogers pic.twitter.com/tQ1Rarj4Ic

— Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) 11 августа 2018 г.