Свитолина легко разобралась с Мертенс и вышла в полуфинал турнира в Монреале

Первая ракетка Украины и пятый номер мировой классификации Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Монреале с призовым фондом $2,8 млн. В 1/4 финала украинка в двух сетах обыграла бельгийскую теннисистку Элисе Мертенс (14) со счётом 7:5, 6:3.
Элина Свитолина неудачно начала матч, проиграв четыре гейма подряд, два из которых на своей подаче.
Однако Элина сумела изменить ход игры, записав на свой счет 4 брейка и вырвав победу в первом сете.
Читайте: Свитолина отказалась ехать в Россию
Во второй партии в середине сета Мертенс допустила ошибку, чем позволила Свитолиной сделать брейк, после чего украинка спокойно довела матч до победы.
Таким образом, за право сыграть в финале Свитолина поборется против 3-й ракетки мира Слоан Стивенс. Матч состоится 12-го августа.
.@ElinaSvitolina congrats! #FamEli too! Lovely smile from Eli after winning! I’m smiling too!SF s #CoupeRogers pic.twitter.com/tQ1Rarj4Ic
— Elina Svitolina FP (@SvitolinaNL) 11 августа 2018 г.
Напомним, как Свитолина прошла Конту на пути в четвертьфинал в Монреале.
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images