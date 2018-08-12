Стрижка под ноль и холодный душ: как работал вытрезвитель

Факты ICTV вспоминают о, канувших в лету, легендарных вытрезвителях, которые в Украине закрыли 12 августа 1999 года.

Сегодня прошло ровно 19 лет с момента закрытия на территории нашей страны вытрезвителей, в которых оказывалось немало выпивших граждан.

Итак, Факты ICTV разбирались, когда же появились вытрезвители, как они выглядели и почему они были закрыты, ведь украинцы пить меньше за последнее время точно не стали.

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Когда появились

История возникновения вытрезвителей уходит в 18 век. Тогда в царской России при царе Алексее Федоре Ртищеве служил министр двора, который рассылал по Москве своих людей, чтобы собирали они валяющихся пьяных и свозили в специальный приют. После вытрезвления выпивох отпускали, снабдив необходимым. Об этом писал в своих трудах известный российский историк В. Ключевский.

Первый вытрезвитель в Российской империи назывался Приют для опьяневших. Он открылся 7 ноября 1902 года в Туле. Организовал приют врач Фёдор Сергеевич Архангельский. Инициативу Архангельского поддержала Тульская Дума, а содержался он за счет городской казны. Основной целью приюта было спасение замерзающих под забором тульских оружейников.

С приходом советской власти – народ пить меньше не стал, если не сказать больше. В итоге в 1931 году в СССР был организован первый вытрезвитель – в системе Наркомздрава. Но уже в 1939 году вытрезвители, ввиду буйства их клиентов, были переданы в ведение милиции, где фактически находились до недавнего времени.

Нужно сказать, что медицинские вытрезвители – этот своеобразный гибрид больничной палаты и тюремной камеры – чисто наше изобретение. Ничего подобного не было ни в Европе, ни в США. На протяжении почти семи десятков лет они отрезвляли вначале советских, потом и украинских граждан.

Что же такое вытрезвитель и кого туда забирали

Главной задачей вытрезвителей считалось содержание задержанных лиц, которые своим видом и поведением оскорбляли «общественную нравственность». В машины с надписью Спецмедслужба сажали всех, кто распивал, шел по улице, шатаясь, или уже не мог идти.

Обычно прибывших усаживали на специальные скамьи, иногда – привязывали, если они не могли сидеть. Потом забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень опьянения. Далее – раздевание. За бережностью никто не следил – все предметы гардероба стаскивали рывком, пуговицы летели в разные стороны. Кое-где бедолаг еще и стригли под ноль.

Фишкой был ледяной душ и укладывание на койку в одной из комнат. Если везло, то на лежанке были и одеяла, и подушки. Особо буйных привязывали к кроватям. Женщин размещали в специальной комнате.

Утро в вытрезвителе начиналось с обязательной побудки. У дежурного милиционера выясняли личность тех, кто накануне не мог ничего сообщить о себе. Фельдшер проводил повторный осмотр.

Всем попавшимся выписывали штрафную квитанцию за пребывание. У многих постоянных клиентов порой накапливались суммы в несколько сотен рублей. При Брежневе курорт обходился в 10-25 рублей, гигантские деньги при средней зарплате в 120-160.

Если человек попадал в вытрезвитель несколько раз за год, то его направляли в наркологический диспансер или отделение больницы для обследования. Также ему грозил ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий.

На закате действия медвытрезвителей в Киеве за его посещение брали плату около 130 гривен: за то, что вы выспались на койке с клеенкой вместо простыни, за услуги врача (не важно, понадобились или нет) и за стакан горячего чая с печеньем утром. Холодный душ уже не применяли. Еще около 100 гривен можно было заплатить, чтобы вас не внесли в базу данных: потом в нее могли заглянуть из милиции или потенциальные работодатели.

Почему закрыли

В конце 20-го века, а именно 12 августа 1999 года, власти Украины приняли решение о закрытии вытрезвителей, так они были не рентабельны. Помогли в этом многочисленные злоупотребления, связанные с отрезвлением сограждан. Кроме того, на содержание таких пунктов требовались немалые деньги, что для нашей страны было невиданной роскошью.

К слову, ранее мы писали, как пить так, чтобы алкоголь улучшал пищеварение, а не уничтожал организм.