Ярмоленко дебютировал в АПЛ с разгромного поражения от Ливерпуля

Вест Хэм крупно уступил Ливерпулю на Энфилде в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль одержал победу над Вест Хэм Юнайтед в матче первого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек Мохамед Салах, который отличился на 19-й минуте после передачи защитника Эндрю Робертсона. До перерыва преимущество мерсисайдцев удвоил нападающий Садио Мане.

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В начале второго тайма Мане оформил дубль, а точку в матче поставил форвард Дэниэл Старридж на 88-й минуте.

Отметим, что в этом матче в АПЛ дебютировал хавбек Андрей Ярмоленко. Украинец появился на поле на 67-й минуте, заменив на поле Марко Арнаутовича. Ярмоленко за отведенное ему время не сумел изменить расстановку сил на поле.

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