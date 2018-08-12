PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Ярмоленко дебютировал в АПЛ с разгромного поражения от Ливерпуля/

Ярмоленко дебютировал в АПЛ с разгромного поражения от Ливерпуля

Вест Хэм крупно уступил Ливерпулю на Энфилде в матче 1-го тура чемпионата Англии.

Ливерпуль одержал победу над Вест Хэм Юнайтед в матче первого тура английской Премьер-лиги. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал хавбек Мохамед Салах, который отличился на 19-й минуте после передачи защитника Эндрю Робертсона. До перерыва преимущество мерсисайдцев удвоил нападающий Садио Мане.

Читайте: Салах, Роналду или Месси? Названы номинанты на награды лучших футболистов в ЛЧ

В начале второго тайма Мане оформил дубль, а точку в матче поставил форвард Дэниэл Старридж на 88-й минуте.

Отметим, что в этом матче в АПЛ дебютировал хавбек Андрей Ярмоленко. Украинец появился на поле на 67-й минуте, заменив на поле Марко Арнаутовича. Ярмоленко за отведенное ему время не сумел изменить расстановку сил на поле.

Ранее Факты ICTV писали, что сборная Украины отказалась остановиться в гостинице Москва в Чехии накануне матча Лиги наций против местной сборной.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Вулверхэмптон уговаривает Зинченко оставить Манчестер Сити – Mirror
Фанаты Ливерпуля устроили Кариусу овации
Украинский уик-энд: Малиновский создал шедевр, а Селезнев взял Суперкубок Турции
Невероятный сейв Алиссона, который поверг в шок Салаха
Трансферное окно 2018: все о переходах в АПЛ
Фанаты назвали самую ненавистную футбольную команду
Морской бриз: Арсенал эффектно представил третий комплект формы
Рекордная сумма! Ливерпуль и Рома договорились о переходе Алисона
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка