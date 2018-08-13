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Где смотреть Динамо — Славия

Прямую трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Славией покажет телеканал 2+2.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с чешской Славией. Матч пройдет 14 августа на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Начало матча в 19:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и  SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

ФотоФК Динамо Киев.

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